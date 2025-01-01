В этом году в «Дедморозим» поступило 90 обращений о семьях в кризисе Пермский психолог объяснила, почему важно сохранять связь детей с родителями, страдающими зависимостями Поделиться Твитнуть

С начала года в Службу сохранения семей пермского благотворительного фонда «Дедморозим» поступило 90 заявок о семьях, оказавшихся в кризисной ситуации, где воспитываются 186 детей. В некоторых случаях причина была в зависимостях родителей. Работа с такими семьями требует специализированного подхода, включающего мотивацию, поддержку и предотвращение возможных срывов.

Психолог фонда Малика Соколова отмечает, что алкоголизм остаётся одной из ведущих причин социального сиротства в России, при этом в обществе часто бытует мнение, что «детям будет лучше в интернате, если родители злоупотребляют спиртным».

По её словам, люди с зависимостями часто характеризуются эмоциональной незрелостью: они уходят от ответственности и имеют сильные психологические защиты, среди которых отрицание, рационализация («мне тяжело, поэтому я пью») и проекция («все пьют, но не я»). Это — распространенные механизмы, которые защищают психику от болезненных переживаний, и они мешают осознать проблему и начать меняться.

Несмотря на это, между членами таких семей часто сохраняется любовь, и дети предпочитают оставаться с родителями. Для детей с ограниченными возможностями родной дом может быть единственным шансом на жизнь за пределами специализированных учреждений.

«Для полноценного развития ребёнку критически важна семья, даже «неидеальная». Это его базовое право. Ни одно учреждение, даже самое хорошее, не даст того, что даёт родной дом: безусловной любви, привязанности и чувства принадлежности», — рассказала Малика Соколова.

При этом даже при стремлении родителей к лучшему, они сталкиваются со стигматизацией.

В случае с алкоголизмом можно достичь устойчивой ремиссии, отмечает специалист. Например, у подопечной службы дважды отбирали детей, но она прошла курс реабилитации, вернула их и уже несколько лет живет без срывов, снятая со всех учётов.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, «Дедморозим» запустил акцию «Чокнемся», предлагающую отказаться от избыточного употребления алкоголя на Новый год, а деньги, предназначенные для праздничных напитков, направить на помощь детям.

