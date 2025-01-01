В Прикамье завершено строительство первого этапа полигона ТКО в Лысьве Мощность комплекса обработки составит 50 тысяч тонн в год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Лысьвенском округе завершено строительство полигона и ввод в эксплуатацию участков захоронения и компостирования — ключевых объектов первого этапа строительства полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает концессионер ООО «Буматика».

Ранее были созданы участок обработки (сортировки) отходов, административно-бытовой корпус, гараж и автоматизированная весовая. С запуском участка компостирования в Лысьве будет сформирован первый полноценный ЭкоТехноПарк замкнутого цикла.

Площадь ЭкоТехноПарка составляет 27 га, мощность комплекса обработки — 50 тыс. т в год, объекта захоронения — 65 тыс. т в год.

В пресс-службе компании отметили, что проектная доля отходов, направляемых на утилизацию и вторичное использование, составляет более 35%. Получаемое в процессе обработки вторичное сырьё направляется на глубокую переработку на ЭТП Краснокамск, после чего вторичные ресурсы используются промышленными предприятиями Пермского края.

Напомним, ранее стало известно, что Лысьвенский полигон для размещения ТКО прошёл проверку специалистов Западно-Уральского подразделения Ростехнадзора. Объект признан соответствующим проектной документации.

