Полигон для размещения ТКО в Прикамье прошёл проверку Ростехнадзора

фото: ПРО «ТКО»

Лысьвенский полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) прошёл проверку специалистов Западно-Уральского подразделения Ростехнадзора. Объект признан соответствующим проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение всего периода строительных работ специалисты надзорного органа осуществляли контроль возведения полигона. В ходе проверки была проведена тщательная оценка качества и надежности геологических барьеров, гидроизоляционных экранов, накопительного пруда для фильтрата, а также дренажных сетей.

Экотехнопарк «Лысьва», реализуемый компанией «Буматика», призван сыграть ключевую роль в системе утилизации отходов для городов Лысьва, Чусовой, Кизел и Гремячинск.

