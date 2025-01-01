Автомобили с пробегом в Прикамье подешевели на 5% Средняя цена снизилась до 1,09 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Прикамье снизилась за месяц на 5%. По данным сервиса «Авто.ру Оценка», в ноябре показатель составил 1,09 млн руб. Сильнее всего подешевели Lada, Ford и Opel.

Так, средняя стоимость подержанного автомобиля Lada 2107 снизилась на 10,6% и составила 178 тыс. руб., средняя стоимость подержанного Ford Mondeo — на 8,9%, до 680 тыс. руб., а Opel Mokka — на 8,7%, до 977 тыс. руб. При этом некоторые модели подорожали, в частности Mercedes‑Benz E‑Класс — на 9%, до 1,57 млн руб., Kia Optima — на 7%, до 1,92 млн руб., Skoda Rapid — на 6,8%, до 1,48 млн руб.

По данным сервиса, на федеральном вторичном рынке автомобилей средняя цена представителей китайских марок опустилась за месяц на 1% (до 1,98 млн руб.), европейских, японских и корейских брендов — на 30 тыс. руб. (до 2,16 млн руб.). Средняя стоимость авто российских марок сохранилась на уровне 690 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье самой популярной моделью среди новых автомобилей стала Lada Granta. Интерес к отечественному автопрому осенью увеличился на 15,4%.

