В Прикамье осенью самой популярной моделью среди новых авто стала LADA Granta Интерес к отечественному автопрому увеличился на 15,4%

Специалисты «Авито Авто» изучили информацию о спросе, объёме предложений и средних ценах на новые российские машины в Пермском крае в осенний период 2025 года. Выяснилось, что интерес к этим автомобилям в регионе за год увеличился на 15,4%. При этом доля российских марок в общем объёме предложений на рынке новых авто выросла в 1,5 раза и составила 36,9% в ноябре 2025 года. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

С сентября по ноябрь 2025 года спрос на новые отечественные автомобили увеличился на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост аудитории наблюдался у автомобилей марок Xcite (увеличение на 85%) и LADA (рост на 39,8%), а также у моделей LADA Granta (прирост 55,6%), LADA Vesta (22,1%) и LADA Niva Travel (9,2%).

Самыми популярными марками отечественных автомобилей этой осенью стали LADA, «Москвич», TENET, УАЗ и Solaris. В топ-10 наиболее востребованных моделей вошли LADA Granta и Vesta, «Москвич» 3, LADA Iskra, Niva Travel, Niva Legend и Largus, а также TENET T4, LADA Vesta Cross и Granta Cross.

За год наибольший прирост в количестве объявлений продемонстрировала модель LADA Niva Travel (+6,5%).

Средняя цена новых российских автомобилей осенью 2025 года составила 1 млн 552 тыс. руб.

Как отметил Артем Хомутинников, руководитель отдела продаж новых автомобилей в «Авито», доля российских автомобилей среди новых на платформе за год выросла с 24,5 до 36,9%. Одновременно с этим наблюдается положительная динамика спроса на эти машины: например, на автомобили марки Xcite — в 2,5 раза, а на LADA — на 10,2%.

