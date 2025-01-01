В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Политехе Два человека остаются в больнице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали ситуацию с пострадавшими в лаборатории ПНИПУ после взрыва. Во время ЧП два человека погибли, в том числе ребёнок, а травмы получили трое мужчин. Их всех доставили в медицинские учреждения Перми.

По данным Минздрава региона, 11 декабря один из пострадавших после осмотра в больнице и оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, другие двое были госпитализированы.

«Один на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке из больницы, второй продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», 11 декабря в лаборатории Пермского политеха прогремел взрыв — во время испытаний произошла разгерметизация гидродинамического стенда. Во время ЧП погибли два человека (мужчина и его дочь), ещё трое получили травмы разной степени тяжести. После трагедии следователи возбудили уголовное дело а прокуратура начала проверку.

