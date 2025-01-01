С начала года пермякам выписали почти 244 млн рублей штрафов за неоплату парковки В отношении водителей составлено более 167 тысяч постановлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали о сумме штрафов, поступивших в бюджет Перми от водителей, которых привлекли к ответственности за неоплату парковок в центре города.

«За 11 месяцев 2025 года административная комиссия Пермского городского округа вынесла 167 642 постановления по делам об административных правонарушениях. За это время было взыскано 232,6 млн руб.», — сообщили Новому компаньону в мэрии Перми.

При этом всего было наложено штрафов на 243,9 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 22 декабря этого года в Перми вновь увеличат границы платной парковки. В частности, в перечень новых зон попадут:

— ул. Екатерининская — от ул. Плеханова до площади Гайдара;

— ул. Ленина — от площади Гайдара до ж/д вокзала Пермь II;

— ул. Матросова — от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Окулова — от ул. Плеханова до площади Гайдара;

— ул. Свердловская — от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Советская — от ул. Крисанова до ул. Попова.

Кроме того, этой осенью власти подняли тарифы на оплату парковок в центре города, объяснив это высокой загруженностью мест для автомобилей.

