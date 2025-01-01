С начала года пермяки заплатили за парковки более 245 млн рублей
За это время было вынесено более 149 тысяч постановлений о штрафах
В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали, сколько поступило в бюджет средств от использования платными парковками в центре города.
«За 10 месяцев 2025 года в качестве платы за пользование платными муниципальными парковками поступило 245,6 млн руб.», — сообщили «Новому компаньону» в дирекции.
За этот же период текущего года было вынесено 149 561 штрафов за неоплату платных парковок. Доходы городского бюджета от взыскания штрафов составили 210,9 млн руб.
