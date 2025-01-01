С начала года пермяки заплатили за парковки более 245 млн рублей За это время было вынесено более 149 тысяч постановлений о штрафах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали, сколько поступило в бюджет средств от использования платными парковками в центре города.

«За 10 месяцев 2025 года в качестве платы за пользование платными муниципальными парковками поступило 245,6 млн руб.», — сообщили «Новому компаньону» в дирекции.

За этот же период текущего года было вынесено 149 561 штрафов за неоплату платных парковок. Доходы городского бюджета от взыскания штрафов составили 210,9 млн руб.

Напомним, с 22 декабря этого года в Перми снова расширят границы платной парковки. В перечень новых зон войдёт ул.Екатерининская — от Плеханова до площади Гайдара; ул.Ленина — от площади Гайдара до ж/д вокзала Пермь II; ул.Матросова — от Монастырской до Советской; ул.Окулова — от Плеханова до площади Гайдара; ул.Свердловская — от Монастырской до Советской; ул.Советская — от Крисанова до Попова.

