В зоне СВО погиб житель Прикамья Сергей Новиков Прощание с бойцом состоится 12 декабря в Яйве

Константин Долгановский

В п. Яйва Пермского края 12 декабря состоится траурная церемония прощания с 29-летним бойцом Сергеем Новиковым, который погиб 4 октября 2025 года в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Александровского округа.

Сергей Новиков родился 15 марта 1996 года.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою», — написано в социальных сетях администрации округа.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 12 декабря в ДК «Энергетик» п. Яйва с 10:30. Траурный митинг — с 11:00. Захоронение состоится на кладбище Яйвы.

