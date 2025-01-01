На СВО погиб стрелок из Пермского края Андрей Лотошников Похороны пройдут 10 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Добрянке Пермского края 10 декабря состоится траурная церемония прощания с Андреем Лотошниковым, который погиб 21 июля в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в сообществе «Помним СВОих героев. Добрянский округ» ВКонтакте.

Андрей Лотошников родился в 1975 году в Перми, окончил общеобразовательную школу в Добрянке. Военную службу по призыву проходил с 1993 по 1995 год слесарем по ремонту и хранению автомобилей. До заключения в 2025 году контракта с Минобороны для прохождения службы на СВО работал начальником отдела физической охраны в ООО «Цербер-Добрянка».

В рамках СВО служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода МСР МС батальона. Погиб 21 июля при выполнении боевых задач в н.п. Песчаное Красноармейского района ДНР. Дома у него остались жена, дети, мать, отец и сестра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб рядовой Эльмир Абляев, уроженец с. Федорки Бардымского района Прикамья. Обстоятельства его гибели и дата прощания не уточняются.

