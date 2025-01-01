На СВО погиб житель Прикамья Эльмир Абляев
Обстоятельства его смерти не уточняются
На территории специальной военной операции погиб уроженец Прикамья, рядовой Эльмир Абляев. Об этом сообщает администрация Бардымского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Эльмир Абляев родился 4 февраля 1997 года в с. Федорки Бардымского района. Окончил Уймужевскую школу, а в 2016 году его призвали в армию. Молодой человек служил в Хабаровском крае. В 2018 году подписал контракт и проходил службу в Чечне.
Обстоятельства его гибели на СВО не уточняются.
Местная администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.
