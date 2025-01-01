На СВО погиб житель Прикамья Эльмир Абляев Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

На территории специальной военной операции погиб уроженец Прикамья, рядовой Эльмир Абляев. Об этом сообщает администрация Бардымского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Эльмир Абляев родился 4 февраля 1997 года в с. Федорки Бардымского района. Окончил Уймужевскую школу, а в 2016 году его призвали в армию. Молодой человек служил в Хабаровском крае. В 2018 году подписал контракт и проходил службу в Чечне.

Обстоятельства его гибели на СВО не уточняются.

Местная администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.