В Прикамье начало следствие по факту гибели рабочего Ход следствия контролирует городская прокуратура Соликамска

Фото: СУ СК по Пермскому краю

Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю сообщают, что начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Предварительно установлено, что 11 декабря 2025 на участке сильвинитовой обогатительной фабрики одного из предприятий города Соликамска во время работ по монтажу опорной колонны на отметке более 7 м страховочный трос, привязанный к производившему работы электрогазосварщику 1988 года рождения, намотало на вал горизонтальной концентратной мешалки, что повлекло падение рабочего под вращающийся вал. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи следственного отдела по Соликамск СУ СК России по Пермскому краю провели осмотр места происшествия. Назначены судебные экспертизы, идут опросы очевидцев, изъята документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Соликамская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий гибели работника на промышленном предприятии.

