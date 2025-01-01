На сильвинитовой фабрике в Прикамье погиб рабочий Компания "Уралкалий" выражает соболезнования семье погибшего Поделиться Твитнуть

На сильвинитовой фабрике Южного участка СКРУ-2 компании «Уралкалий» в Соликамске произошел трагический случай со смертельным исходом.

ЧП произошло в 13 часов 30 минут. В ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник подрядной организации. Пресс-служба ПАО «Уралкалий» сообщает, что создана комиссия для расследования причин происшествия.

Рудоуправление работает в обычном режиме. В компании выразили соболезнования семье погибшего.

