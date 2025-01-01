Ректор Пермского политеха выразил соболезнования родственникам погибших на испытательном стенде При чрезвычайном происшествии погиб руководитель предприятия Константин Солдатов и его восьмилетняя дочь Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В социальных сетях Пермского политеха появилось обращение ректора вуза Антона Петроченкова с соболезнованиями в адрес родственников людей, погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии, которое случилось на территории политехнического университета 11 декабря.

Антон Петроченков, ректор ПНИПУ:

— От лица руководства университета выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, по предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях детали, изготовленной на заводе «АНКОС», произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Погибли два человека — директор завода «АНКОС» Константин Солдатов и его восьмилетняя дочь. Три человека пострадали: мужчины 64 и 37 лет госпитализированы, оба в стабильном состоянии средней степени тяжести, ещё один пострадавший от госпитализации отказался.

Другие объекты инфраструктуры университета не пострадали, угроз сотрудникам и студентам нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.