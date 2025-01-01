Глава СКР запросил доклад по делу о взрыве в Пермском политехе Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральный аппарат СК России направят доклад о расследовании инцидента в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, где погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, взрыв произошёл 11 декабря на ул. Академика Королёва, в одном из ангаров, где находился руководитель предприятия «Анкос» Константин Солдатов, изготовивший испытываемый образец (он не был сотрудником ПНИПУ), и его восьмилетняя дочь. Они оба погибли.

По данным СК, после взрыва пострадали четыре человека, представители одного из пермских предприятий (не являются сотрудниками ПНИПУ). Это мужчины 64 и 37 лет, их состояние оценивается как стабильное, а травмы — средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался. Подробности относительно четвёртого неизвестны.

Следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели людей в здании университета по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.