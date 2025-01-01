Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской арт-резиденции откроются коворкинг, кафе и гончарная мастерская Учреждение будет соответствовать своему названию: в нём планируется проводить арт-резиденции Поделиться Твитнуть

В Пермской арт-резиденции завершён ремонт пристройки, в которой до недавнего времени находились складские и подсобные помещения. Это та часть здания, где при ремонте были обнаружены детские игрушки советского времени.

Как сообщила «Новому компаньону» Ольга Романова, руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий, в ведении которой находится Арт-резиденция (учредитель -- городской департамент культуры и молодёжной политики), на площади в 187 кв. м планируется разместить коворкинг, он же лекционный зал, пространство для мастер-классов с гончарной мастерской и кафе.

Уже закуплена мебель и оборудование, в том числе четыре гончарных круга и печь для обжига керамических изделий, найдены мастера-керамисты для работы в мастерской.

Первыми отремонтированное пространство увидели блогеры из разных регионов — участники блог-тура «Счастье не за горами», которые в минувший уикенд, 6 и 7 декабря, побывали в Арт-резиденции вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным.

Мастерская и коворкинг заработают уже в январе, сразу после новогодних каникул. Сейчас руководство учреждения ищет партнёра для запуска кафе. По словам Ольги Романовой, она рассчитывает на интерес к кафе и мастерской не только со стороны посетителей выставок Арт-резиденции, но и со стороны жителей ближайших домов. Территория вокруг интенсивно застраивается и, как большинство микрорайонов новой застройки, испытывает недостаток инфраструктуры как в сфере культуры, так и в сфере общепита.

На 2026 год планируется благоустройство дворика Арт-резиденции, который руководство учреждения намерено включить в работу: проводить в нём концерты, фестивали, маркеты, художественные пленэры. Так, на август намечена большая выставка керамистов под открытым небом.

По словам Ольги Романовой, все эти нововведения — часть движения по направлению к тому, чтобы Арт-резиденция стала соответствовать своему названию: здесь планируется проводить резиденции для художников разных направлений. В начале лета на базе учреждения должен пройти форум арт-резиденций Пермского края, чтобы обменяться опытом, обсудить проблемы и скоординировать действия.

В дальнейшем ремонт и расширение Пермской арт-резиденции продолжится, ещё есть неосвоенные площади. В частности, в будущем году будет оборудована комната для деловых встреч.

Пермская арт-резиденция была открыта в 2011 году в историческом здании, построенном в 1910 году по проекту известного пермского архитектора Василия Попатенко, который основывался на типовом проекте Роберта Марфельда. Изначально в здании находилось ремесленное училище, позже — детская инфекционная больница; именно этим временем датируются игрушки, найденные при ремонте.

