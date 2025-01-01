В пермской Арт-резиденции нашли детские игрушки времен СССР Артефакты найдены в ходе реконструкции Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в администрации Перми, в ходе реставрационных работ в Арт-резиденции по ул. Монастырской, 95а строители обнаружили советские детские игрушки.

Анатолий Сивак, глава пермского клуба поклонников игрушек «Карабас», определил возраст найденных предметов: 1980-е годы. Наиболее ранние из них, предположительно, относятся к концу 1970-х.

Стоит отметить, что само здание имеет статус объекта культурного наследия. Возведенное в 1910 году по стандартному плану Роберта Марфельда известным пермским архитектором Василием Попатенко, оно всегда служило общественным нуждам. Изначально в нём располагались ремесленные мастерские. Обнаруженные игрушки, вероятнее всего, связаны с периодом, когда на этой улице, носившей тогда имя Серго Орджоникидзе, функционировала детская больница.

В настоящее время обсуждается вопрос включения этих артефактов в экспозицию одной из выставок, запланированных в резиденции на сезон 2025/26, который начнётся уже в августе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.