Алёна Бронникова Опубликованы фотографии с места происшествия в пермском вузе Авария с оборудованием произошла 11 декабря в ПНИПУ

Фото: Александр Тепикин / АиФ

Появились фотографии с места аварии с оборудованием в Пермском политехе, произошедшей 11 декабря. Снимки опубликовал сайт perm.aif.ru.

Издание сообщает, что рядом с вузом замечены люди в форме и автомобили со спецсигналами. В корпусе, где произошёл инцидент, продолжаются занятия, в здании остаются студенты, которые не знают о произошедшем.

Напомним, в корпусе ПНИПУ по ул. Академика Королёва 11 декабря произошла авария с оборудованием. Сообщалось, что погибли два человека — мужчина и его 8-летняя дочь.

