Суд оставил в силе выплату в 49,5 млрд рублей за нанесённый пермским танкером ущерб Опубликован полный текст постановления 15 Арбитражного апелляционного суда

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края по заявлению Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» о взыскании с обществ 49,5 млрд руб. за причинённый ущерб окружающей среде.

В полном тексте постановления, опубликованном на сайте суда, указано, что «Каматрансойл» в апелляционной жалобе просило отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить ходатайство о создании фонда ограниченной ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причинённый инцидентом с нефтеналивным танкером «Волгонефть-212», а также привлечь к участию в деле в качестве третьего лица Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года.

Апеллянт настаивал на том, что вины собственника в инциденте, произошедшем с судном «Волгонефть-212», не имеется, заявлял о неверном расчёте ущерба и требовал взыскать более 2 млрд руб. со страхового акционерного общества «ВСК», где была застрахована гражданская ответственность собственника судна (ООО «Каматрансойл») и судовладельца («ООО «Кама Шиппинг»).

В требованиях суд высшей инстанции отказал. В постановлении отмечено также, что сезоны плавания в Азовском и Черном морях ограничены мартом-ноябрём. Тем не менее, судовладелец и капитан, зная об имеющихся ограничениях, не предприняли мер по направлению судна в безопасный район и допустили к плаванию в декабре 2024 года, с нарушениями ограничений по условиям плавания и неукомплектованным экипажем.

«Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц», — сообщается в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Чёрное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута, а матрос с «Волгонефть-212» Данил Саблин погиб.

