Средняя стоимость бензина на АЗС в Пермском крае поднялась на одну копейку

Константин Долгановский

За неделю, со 2 по 8 декабря, в Пермском крае средняя стоимость автомобильного бензина составила 63,82 руб. за литр, что выше показателя предыдущей недели на 1 коп. Такие данные приводит Росстат.

Цена за литр бензина марки АИ-92 за неделю не изменилась и осталась на уровне 60,78 руб., то же касается и АИ-95 — цена за литр составила 65,87 руб. Цены за дизельное топливо и АИ-98 показали рост. Бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 31 коп., до 89,62 руб., дизельное топливо — на 22 коп., до 75,67 руб. за литр.

По средней цене за бензин Пермский край остался на втором месте в ПФО. Регион по-прежнему опережает только Нижегородская область (63,9 руб. за литр). По стоимости АИ-95 и дизельного топлива Прикамье удерживает первенство в округе.

За указанный период рост цен на автомобильное топливо был зафиксирован в 10 регионах РФ, более всего в Магаданской области (+1,8%). Снижение цен отмечено в 40 субъектах, самое ощутимое — в Тыве (-2,5%).

