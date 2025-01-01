Алёна Бронникова Бензин на пермских АЗС дешевеет третью неделю подряд Средняя цена за литр топлива составила 63,81 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бензин на пермских заправках продолжил дешеветь. Согласно отчёту Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 25 ноября по 1 декабря, в Пермском крае средняя цена за литр топлива составила 63,81 руб. Это на 0,13 коп. ниже, чем неделей ранее.

Наибольшее снижение зафиксировано для бензина марки АИ-92, цена которого опустилась на 15 коп., до 60,78 руб. за литр. Стоимость АИ-95 снизилась на 12 коп., составив 65,87 руб. В то же время АИ-98 продолжил расти в цене, за неделю стоимость литра выросла на 10 коп. и достигла 89,31 руб. Дизельное топливо прибавило в цене 22 коп., достигнув отметки в 75,45 руб. за литр.

Среди регионов ПФО Пермский край по средней цене за автомобильное топливо занимает вторую строчку, самые высокие цены — в Нижегородской области. Стоимость литра АИ-95 и литра ДТ — самая высокая в Пермском крае в ПФО.

Фото: Федеральная служба государственной статистики

Анализ Росстата показывает, что в целом за указанный период рост цен на бензин затронул 19 субъектов РФ. Самый значительный отмечен в Хабаровском крае (+1,4%). Снижение цен было зафиксировано в 45 субъектах, самое ощутимое — в Хакасии (-10,1%).

Напомним, снижение цен на бензин в Прикамье продолжается уже третью неделю подряд. Неделей ранее снижение составляло 5 копеек, к 24 ноября показатель складывался в 63,94 руб. за литр в среднем.

