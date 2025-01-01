Алёна Бронникова
Бензин на пермских АЗС дешевеет третью неделю подряд
Средняя цена за литр топлива составила 63,81 рубля
Бензин на пермских заправках продолжил дешеветь. Согласно отчёту Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 25 ноября по 1 декабря, в Пермском крае средняя цена за литр топлива составила 63,81 руб. Это на 0,13 коп. ниже, чем неделей ранее.
Наибольшее снижение зафиксировано для бензина марки АИ-92, цена которого опустилась на 15 коп., до 60,78 руб. за литр. Стоимость АИ-95 снизилась на 12 коп., составив 65,87 руб. В то же время АИ-98 продолжил расти в цене, за неделю стоимость литра выросла на 10 коп. и достигла 89,31 руб. Дизельное топливо прибавило в цене 22 коп., достигнув отметки в 75,45 руб. за литр.
Среди регионов ПФО Пермский край по средней цене за автомобильное топливо занимает вторую строчку, самые высокие цены — в Нижегородской области. Стоимость литра АИ-95 и литра ДТ — самая высокая в Пермском крае в ПФО.
Анализ Росстата показывает, что в целом за указанный период рост цен на бензин затронул 19 субъектов РФ. Самый значительный отмечен в Хабаровском крае (+1,4%). Снижение цен было зафиксировано в 45 субъектах, самое ощутимое — в Хакасии (-10,1%).
Напомним, снижение цен на бензин в Прикамье продолжается уже третью неделю подряд. Неделей ранее снижение составляло 5 копеек, к 24 ноября показатель складывался в 63,94 руб. за литр в среднем.
