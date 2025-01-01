Алёна Бронникова Средняя цена на бензин в Прикамье продолжила снижаться При этом АИ-98 и дизельное топливо подорожали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя цена за литр автомобильного топлива в Прикамье продолжила снижаться. Согласно отчёту Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 18 по 24 ноября 2025 года, Показатель сложился в 63,94 руб. За неделю цена снизилась на 5 коп.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 снизилась на 8 коп., до 60,93 руб., АИ-95 — на 3 коп., до 65,99 руб. В то же время, бензин марки АИ-98 и выше подорожал в среднем на 39 коп., достигнув отметки в 89,21 руб. за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 29 коп., поднявшись до 75,23 руб. за литр.

Среди регионов ПФО цены на автомобильное топливо в Пермском крае оказались одними из самых высоких. Так, по цене за литр АИ-98 Прикамье занимает четвёртую строчку, по средней цене в целом — третью, по цене на АИ-92 — вторую, а АИ-95 и дизельное топливо на пермских заправках оказались самыми дорогими в ПФО.

За неделю цены на бензин снизились в 47 субъектах РФ, ощутимее всего в Чеченской Республике (-8,7%). Повышение было зафиксировано только в 19 субъектах. И самое значительное оказалось в Сахалинской области (+1,2%).

