Алёна Бронникова Средняя цена за литр бензина в Пермском крае снизилась на 17 копеек Дизельное топливо подорожало и осталось самым дорогим в ПФО

Олег Антонов

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае на 17 ноября составила 63,99 руб. За неделю показатель снизился на 17 коп. На 10 ноября средняя цена за литр составляла 64,16 руб.

По данным Росстата, за 11-17 ноября в Пермском крае бензин марки АИ-92 в среднем подешевел на 20 коп., до 61,01 руб. за литр, АИ-95 — на 14 коп., до 66,02 руб. В то же время, средняя стоимость литра бензина марок АИ-98 и выше выросла на 17 коп., до 88,82 руб.

Рост показала и стоимость литра дизельного топлива — на 28 коп., поднявшись до 74,94 руб. По итогам минувшей недели дизельное топливо на пермских заправках осталось самым дорогим среди регионов ПФО.

В целом за указанный период изменение цен на бензин было зафиксировано в 35 субъектах РФ и ощутимее всего в Хакасии +5,3%. Снижение цен произошло в 42 регионах, лидерами по снижению стали Калмыкия и Кабардино-Балкария, где цены снизились на -2,2% (в Прикамье -0,26%).

