В Пермском крае продолжился рост цен на бензин Заметнее всего подорожали АИ-98 и дизель

Константин Долгановский

Как сообщает Росстат, на АЗС Прикамья с 6 по 10 ноября средняя стоимость литра автомобильного топлива увеличилась на 4 коп. и составила 64,16 руб.

Бензин марки АИ-92 подорожал до 61,21 руб. (+3 коп.), АИ-95 — до 66,16 руб. (+3 коп.), АИ-98 — до 88,65 руб. (+21 коп.), а дизельное топливо — до 74,66 руб. (+16 коп.). По стоимости бензина Пермский край занимает пятое место в Приволжском федеральном округе и продолжает лидировать по цене на дизель.

В 29 субъектах Российской Федерации бензин подорожал, более всего — в Забайкальском крае (+0,9%).

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 36 регионах РФ, более всего — в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях.





