Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа пермского новогоднего Red Market Мастер-классы на английском, пермские съедобные улитки и презентация виниловой пластинки Поделиться Твитнуть

Организаторы новогоднего дизайнерского Red Market (6+) поделились программой предстоящего события. Обещаны более 80 локальных брендов, гастрономические открытия и актуальная пермская музыка.

В этом сезоне маркет предлагает расширенную образовательную и развлекательную программу для взрослых и детей. Среди образовательных событий — языковая практика: мастер-классы на английском по созданию брелоков в технике стемпинг и разговорный клуб для взрослых, где можно подтянуть знания и найти друзей. Школа креативных индустрий проведет воркшопы по анимации и созданию электронной музыки. Легендарный формат живого общения «Спид-френдинг» в этот раз посвящен теме любительской фотографии. В мастерских — создание новогодних композиций, игрушек из глины, вышивка. Для детей — «большая игра» с картоном от детского сада «Дай пять».

21 декабря состоится благотворительная ярмарка, на которой дети смогут продать сои изделия в пользу подопечных фонда «Берегиня».

Фуд-корт и маркет еды в этом году подготовили эксклюзивы и смелые коллаборации. Впервые проект «Улитки не за горами» представит эскарго по-бургундски на основе локального продукта, а бар Terruar — авторские тартары и другие местные деликатесы. Sabotage готовит фирменные тако и буррито, Novopomodoro печет пиццу на тонком тесте, «Мигранты» и «ПокеРамен» отвечают за паназиатские и израильские вкусы. Из сладкого: чизкейк от «Сан-Себастьянской», клубника в шоколаде от BARBERRY, бабл-ти от Milty и новое направление Served от «Рис Лапша».

Среди фермерских продуктов сыродавленные масла Oil and Soul, фермерские продукты от «Деревня Че», мясные деликатесы «Мясология» и сладости от «Ириска-Идиска» и Molevich.

Как уже сообщал «Новый компаньон», на маркете пройдёт презентация лимитированного винилового сборника, выпущенного совместно с Фондом креативных индустрий. Пластинка объединила пермские группы, выступавшие на фестивале Red Fest. Гости маркета смогут первыми приобрести этот коллекционный релиз или забрать свой экземпляр по предзаказу, оформленному онлайн.

Маркет пройдёт на «Заводе Шпагина», в помещении «Литера А», 20 и 21 декабря. Билет стоит 500 руб. и действителен на два дня. Вход для пенсионеров и детей до 12 лет - бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.