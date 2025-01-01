Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Впервые в истории вышел виниловый сборник современной пермской музыки Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Как уже писал «Новый компаньон», на предновогоднем дизайнерском Red Market (0+) состоится презентация виниловой пластинки Red Fest (0+) с треками пермских исполнителей, которые выступали на сцене одноимённого фестиваля. В трек-лист вошла музыка в стилях инди, электроника, пост рок и эмбиент.

Организаторы события сообщают, что тираж пластинки — 150 экземпляров. Дизайн альбома разработало пермское агентство Level Design Communications, изготовили пластинку на виниловом заводе Muzilla Production в Екатеринбурге.

Этот виниловый альбом, собравший записи музыкантов, выступавших на сцене Red Fest (0+) за десять лет его существования, авторы позиционируют как «осязаемый портрет города, срез того, как он звучал в последние годы».

Виктория Иконникова, музыкальный продюсер Red Fest:

— Пермские артисты всегда были в фокусе фестиваля. Мы хотели предоставить им мощную площадку, а теперь даем возможность выйти на носитель, который ценится меломанами по всему миру, — на винил. Это признание уникальности пермского саунда.

В трек-лист вошли 13 композиций.

Сторона А посвящена Главной сцене и представляет рок, инди и авторскую музыку. Опубликованы «Моя малышка» от Jenny Kooks, «Возвращайся» группы «Смирный и друзья», Raindogs от VOSMOY, «Тепло» от «Марсу нужны любовники», «Всё казалось просто» группы «Горизонт» и «Берег» от «3000 К».

Сторона Б собрала треки Электронной сцены. Здесь представлены Maple Syrup с треком Stars, «Малые реки Пермского края» (МРПК) с композицией «Это задевает любую женщину», Vandoo с Why Something Sing, Hidden Passage Ninety, Sympthoms DOTTYBOI, knowhere baadwrk и KIKOK с треком Nitsh.

Ожидается, что в середине декабря пластинка будет представлена на пермском форуме креативных индустрий «Сферы», а на новогоднем Red Market её можно будет приобрести, после этого она поступит на полки виниловых магазинов города. Уже сейчас на сайте фестиваля открыта предпродажа.

