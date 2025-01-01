Число поездок по гражданским проездным в Перми выросло на 1,3 млн Доля поездок по проездным за 9 месяцев 2025 года составила 42,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подвели итоги работы транспортной отрасли за девять месяцев 2025 года. По данным департамента транспорта, доля поездок по проездным выросла с 39,4 до 42,5%.

Количество поездок по гражданским проездным увеличилось на 1,3 млн. Выросло и значение по школьным проездным — с 2,9 до 3,4 млн.

Напомним, общий пассажиропоток пермского общественного транспорта за девять месяцев 2025 года составил 166,7 млн человек.

Ключевыми изменениями в общественном транспорте в этом году стало внедрение автобусов большей вместимости на некоторых маршрутах, а также корректировка маршрутной сети.

Кроме того, в Перми с начала года значительно выросла собираемость штрафов за безбилетный проезд. За девять месяцев в городской бюджет поступило около 35 млн руб., что на 13,29 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К ответственности за безбилетный проезд было привлечено 15,9 тыс. человек.

