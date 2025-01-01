В Перми сумма взысканных с безбилетников штрафов увеличилась до 35 миллионов рублей К ответственности привлекли почти 16 тысяч пермяков, не оплативших проезд Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми значительно выросла собираемость штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте с начала года. За девять месяцев в городской бюджет поступило около 35 млн руб., увеличившись на 13,29 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на комитете Пермской городской думы по экономическому развитию озвучил начальник дептранса Перми Анатолий Путин.

К ответственности за безбилетный проезд было привлечено 15,9 тыс. человек, не оплативших проезд.

С начала года общий объём перевозок достиг 166,7 млн пассажиров. Этот показатель соответствует уровню пассажиропотока пермского транспорта за аналогичный период, отметил Путин.

Ключевыми изменениями в общественном транспорте в этом году стало внедрение автобусов большей вместимости на некоторых маршрутах, а также корректировка маршрутной сети.

По данным дептранса, отказ от приёма наличных с апреля этого года привёл к увеличению доли пассажиров, использующих льготные и гражданские проездные, банковские карты и электронные кошельки.

