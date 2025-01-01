Суд в Пермском крае рассмотрел дело о смертельном происшествии на реке Несчастный случай произошёл летом из-за столкновения двух лодок Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по смертельному происшествию летом на реке. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

«Летом 2025 года при управлении лодкой «Колчак 480jet» с мотором подсудимый допустил наезд на стоящее на якоре маломерное судно, на борту которого находилась семья из двух человек. В результате один пострадавший скончался от полученных травм», — отмечается на Едином портале прокуратуры РФ.

Мужчина признал свою вину и выплатил денежную компенсацию родственникам погибшего в счёт частичного возмещения причинённого морального вреда. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, которое заменил тремя годами принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, с лишением права на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 4 млн руб. Лодка, которой управлял виновный, конфискована в доход государства. В данный момент приговор в законную силу не вступил.

Летом «Новый компаньон» писал, что Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела о смерти человека при столкновении двух маломерных судов на Чусовой. Водитель незарегистрированного маломерного судна совершил наезд на резиновую лодку, в которой находились два человека и скрылся. Женщина скончалась на месте, а мужчина получил травмы.

