Прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины при столкновении судов в Прикамье Инцидент произошёл 12 июля 2025 года на реке Чусовой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела о смерти женщины при столкновении двух маломерных судов. Инцидент произошёл 12 июля этого года в Чусовой, между г. Чусовым и п. Усть-Койва Горнозаводского округа.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом МЧС, судоводитель незарегистрированного маломерного судна совершил наезд на резиновую лодку, в которой находились два человека. Женщина скончалась на месте, а мужчина получил травмы. Он госпитализирован.

Следствие установило, что столкновение двух маломерных судов случилось из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.





«Следователем Пермского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого взяты на контроль Уральской транспортной прокуратурой», — добавили в надзорном ведомстве.





Также сообщается, что виновник скрылся с места столкновения. Его личность установлена, в настоящее время с ним проводятся процессуальные и следственные действия. Если его вина будет доказана, то дело после изучения транспортным прокурором будет направлено в суд. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.