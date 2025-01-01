Прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины при столкновении судов в Прикамье
Инцидент произошёл 12 июля 2025 года на реке Чусовой
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела о смерти женщины при столкновении двух маломерных судов. Инцидент произошёл 12 июля этого года в Чусовой, между г. Чусовым и п. Усть-Койва Горнозаводского округа.
Как сообщили «Новому компаньону» в краевом МЧС, судоводитель незарегистрированного маломерного судна совершил наезд на резиновую лодку, в которой находились два человека. Женщина скончалась на месте, а мужчина получил травмы. Он госпитализирован.
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