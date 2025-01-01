В выходные в прикамской школе произошёл пожар Задымление обнаружили в складском помещении Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В минувшие выходные в одной из школ Прикамья произошёл пожар в складском помещении. Как сообщает пресс-служба краевого минтербеза, сигнал об инциденте в МАОУ «Керчевская средняя общеобразовательная школа» (Чердынский округ) поступил 6 декабря в пожарную часть № 74 в 16:35.

«К месту вызова в 16:36 было направлено подразделение 13-й пожарной части первого отряда ППС. По прибытии дежурный караул в ходе осмотра помещений обнаружил в складском помещении задымление. Его источником была электропроводка и сетевой фильтр, к которому было подключено несколько холодильников», — рассказали в ведомстве.

Электрооборудование обесточили, благодаря чему произошло самозатухание. Причину происшествия устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, произошло короткое замыкание сетевого фильтра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в столовой школы № 134 на ул. Льва Шатрова в Перми произошло короткое замыкание. Из здания были эвакуированы более 500 человек. Возгорание удалось потушить до приезда МЧС при помощи огнетушителя. Дети не пострадали. Прокуратура проводит проверку.

