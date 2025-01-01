В Перми школу эвакуировали после короткого замыкания в столовой Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В столовой школы №134 на ул. Льва Шатрова в Свердловском районе произошло короткое замыкание. В результате вспыхнувший огонь распространился на площади 0,5 кв. м. В связи с инцидентом эвакуировались более 500 человек.

Возгорание удалось потушить до приезда МЧС при помощи огнетушителя. Среди детей никто не пострадал.

После ЧП прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту возгорания. Как уточнили в ведомстве, произошло замыкание электроприбора с последующим горением.

Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства по обеспечению безопасности в школе.

