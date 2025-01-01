Спрос на услуги организации отдыха и досуга в Перми вырос в три раза В целом по ПФО рост наблюдается в 2,7 раза Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано нейросетью

В преддверии зимних праздников в Перми растёт спрос на услуги по организации отдыха и досуга. По данным «Авито Услуг», в ноябре 2025 года по сравнению с прошлым годом спрос на них увеличился в три раза.

Следом по уровню роста идут услуги проката и аренды для мероприятий. По сравнению с прошлым годом интерес увеличился на 63%. Спрос на ремонт посудомоечных машин вырос на 49%, на курсы по вождению — на 28%, на компьютерную помощь для игровых приставок — на 19%.

В целом по ПФО осенью 2025 года жители стали сильнее интересоваться организацией досуга и отдыха (в 2,7 раза), компьютерной помощью по настройке интернет-сетей (+37%) и обучением вождению (+11%).

Ранее сообщалось, что цена на услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в Перми в среднем начинается от 3 тыс. руб. за час выступления. По краю — от 2,5 тыс. и от 2,7 тыс. руб. соответственно.

