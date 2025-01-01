Цена за выступление Деда Мороза в Пермском крае начинается от 2500 рублей В краевой столице – от 3 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Услуг» рассказали, сколько стоят услуги аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки в Пермском крае. Согласно представленным данным, в ноябре 2025 года в среднем цена за выступление главного сказочного персонажа по региону начиналась от 2,5 тыс. руб. за час. При этом по региону Снегурочки за часовое выступление получают чуть больше Дедов Морозов — 2,7 тыс. руб.

В краевой столице стоимость услуг оказалась выше. В среднем за час выступления Деда Мороза артисты просят от 3 тыс. руб. Стоимость услуг аниматоров в костюмах Снегурочек в Перми начинается так же — от 3 тыс. руб.

Отмечается, что спрос на Дедов Морозов в ноябре вырос в 3,9 раза по сравнению с октябрём, а объём предложения на платформе увеличился в 2,7 раза. Спрос на Снегурочек за месяц вырос в 4,5 раза, объём предложения — в три раза.

По словам аналитиков, на стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, опыт артиста и дополнительные опции, такие как интерактивы или участие нескольких персонажей. Ближе к 31 декабря услуги могут подорожать из-за сезонного роста спроса и большой загруженности аниматоров.

Ранее «Новый компаньон» писал, что искать аниматоров на предстоящие праздники жители Прикамья начали ещё в октябре—начале декабря. Спрос вырос в пять раз.

