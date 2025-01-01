В Пермском крае спрос на Дедов Морозов и Снегурочек увеличился в пять раз Средняя стоимость начинается от 3000 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае спрос на новогодних аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки увеличился почти в пять раз. Такие данные со ссылкой на «Авито» приводит издание «Пятница».

Искать аниматоров на предстоящие праздники жители Прикамья начали ещё в октябре—начале декабря. При этом услугами Дедов Морозов интересуются в 4,6 раза чаще, спрос на Снегурочек вырос в пять раз. Как передаёт издание, средняя стоимость услуг таких аниматоров начинается от 3 тыс. руб.

В целом в среднем спрос на услуги в Пермском крае вырос на 49%, предложения — на 27%. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 18%.

