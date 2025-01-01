На СВО погиб житель Прикамья Андрей Утенко Его похоронят 11 декабря в Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции погиб житель п.Уральский, рядовой Андрей Утенко. Об этом сообщили администрации Нытвенского муниципального округа.

Обстоятельства его смерти не уточняются. Известно лишь, что он служил пулемётчиком в мотострелковом подразделении.

В последний путь военнослужащего провоят 11 декабря. Церемония прощания с Андреем Бутенко пройдёт во Дворце культуры и спорта в п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

В местной администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО другого жителя Прикамья — рядового Эльмира Абляева. Обстоятельства его гибели также не раскрывались.

