В начале января в Кунгуре Пермского края пройдёт фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе» состоится 5 и 6 января

Виталий Кокшаров

В Кунгуре Пермского края пройдёт фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе» (0+), который предлагает всем желающим подняться в небо на воздушном шаре. Как сообщают организаторы, событие состоится с 13:00 до 17:30 в течение двух дней — 5 и 6 января, у гостиничного комплекса «Сталагмит».

В программе фестиваля, которым занимаются создатели «Небесной ярмарки», — аэростаты, шоу «Танец Слонов», огненная феерия, различные мастер-классы. Участников события ждут новогодние поздравления и подарки от организаторов. Гостям доступны гостиничный комплекс с кафе, торговые ряды и бар.

Напомним, фестиваль «Счастье в небе» проходил 2 и 3 ноября в Кунгуре. Также ежегодно проводится ещё один фестиваль воздухоплавания — «Небесная ярмарка», который в этом году состоялся с 6 по 9 июля.

Организаторами обоих мероприятий выступают Министерство по туризму Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, администрация Кунгурского муниципального округа и Федерация воздухоплавания Пермского края.

