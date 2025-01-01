В Пермском крае в начале ноября состоится новый фестиваль воздухоплавания В рамках мероприятия светящиеся аэростаты исполнят «Танец слонов» Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

С 2 по 3 ноября в Кунгуре (Пермский край) пройдёт фестиваль «Счастье в небе» (0+), который предлагает всем желающим подняться в небо на воздушном шаре. На Соборной площади будут организованы мастер-классы от воздухоплавателей, фотозоны и торговые ряды. В рамках мероприятия светящиеся аэростаты исполнят «Танец слонов». Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Напомним, ежегодно в Кунгуре проводится ещё один фестиваль воздухоплавания — «Небесная ярмарка», который в этом году состоялся с 6 по 9 июля.

Организаторами обоих мероприятий выступают Министерство по туризму Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, администрация Кунгурского муниципального округа и Федерация воздухоплавания Пермского края.

