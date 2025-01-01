Алёна Бронникова Нанесение дорожной разметки в Перми оценили в 199 млн рублей Работы запланированы на 2026 и 2027 год Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

МКУ «Пермблагоустройство» заключит контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Перми. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 199 млн руб.

Деньги будут выделены из муниципального бюджета. Договор заключат до 26 августа 2027 года. Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 25 декабря, итоги подведут 30 декабря.

Как указано в техзадании, работы по нанесению дорожной разметки будут выполняться термопластиком. Общий объём составит 132 тыс. кв. м — по 66 тыс. в 2026 и 2027 году. Срок этапов исполнения: с 20 апреля по 2 сентября 2026 года и с 20 апреля по 26 августа 2027 года.

Подрядчик должен будет подготовить технологическую документацию, обеспечить подготовку поверхности дорожного покрытия, в том числе произвести демаркировку старых и ошибочно нанесённых линий дорожной разметки и нанести новую. Гарантия на выполненные работы должна составлять шесть месяцев с даты подписания документа о приёмке.

Весной сообщалось, что в этом году в Перми запланировано обновление более 162 тыс. кв. м дорожной разметки. Чтобы не создавать помех для движения транспорта, работы в основном проводятся ночью. Разметка в первую очередь наносится на главных магистралях и улицах.

