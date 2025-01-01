В Перми обновят более 160 тысяч квадратных метров дорожной разметки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми планируется обновление более 160 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Работы уже начались в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах.

С весны подрядные организации ежегодно занимаются обновлением дорожной разметки в Перми. Для её нанесения используются термопластические материалы, холодные пластики и специальные эмали. Чтобы не создавать помех для движения транспорта, работы в основном проводятся ночью. Для повышения безопасности пешеходов некоторые переходы оформлены в контрастных бело-жёлтых цветах.





Разметка в первую очередь наносится на главных магистралях и улицах. Как сообщили в МКУ «Содержание объектов благоустройства», подрядчики уже завершили разметку на улицах Спешилова, Попова, Докучаева, Кировоградской, Энгельса, Локомотивной, а также на Шоссе Космонавтов и автодорогах Пермь — Новые Ляды и Пермь — Сылва.





Поддержка и обновление разметки будут продолжаться до октября. Новая разметка из лакокрасочных материалов и термопластика появится во всех районах города, общая площадь нанесенной разметки составит более 162 тысяч квадратных метров.





Термопластик отличается высокой износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам, погодным условиям и резким перепадам температур. Его применяют на загруженных участках, включая магистрали и пешеходные переходы с интенсивным движением.





Кроме того, в Ленинском районе появилась обновлённая цветная велодорожка. В Перми её впервые обозначили синим цветом — веломаршрут проходит по улице Ленина в районе Эспланады. Цветовое выделение велодорожек является эффективным способом повышения безопасности на дороге, так как позволяет разделить потоки движения и снизить риск столкновений. Кроме того, такие решения улучшают визуальное восприятие городской среды и повышают её туристическую привлекательность.

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