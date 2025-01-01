Алёна Бронникова Конкурс по обустройству пляжа на Вишере в Прикамье заинтересовал восемь компаний Начальная цена контракта снизилась на 6% Поделиться Твитнуть

В Прикамье подвели итоги конкурса на оборудование организованных мест отдыха людей на берегу Вишеры в Красновишерске. Согласно данным, опубликованным на платформе «Сбербанк-АСТ», участие в нём приняли восемь компаний. Победителем был выбран участник, набравший наибольшее количество баллов комиссии.

Максимальное значение цены контракта составляло 4,99 млн руб. Предложение победителя было на 6,36% ниже — 4,68 млн руб. В Минзакупок Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что победителем стало ООО «Качели-Карусели».

Компания должна будет оборудовать пляж рядом с улицами Победы и Лоскутова до 20 мая. Здесь установят входную зону с кабинами для переодевания, фотозону, биотуалеты, спасательную вышку, шезлонги и указатели, а также создадут площадку для игры в пляжный волейбол и детскую игровую площадку.

По информации сайта Checko, ООО «Качели-Карусели» создано в 2015 году в Перми. Основным видом деятельности является оптовая торговля бытовыми товарами. Уставный капитал — 10 тыс. руб., выручка в 2024 году составила 49,5 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. Компания становилась победителем по 64 госконтрактам на общую сумму 97,8 млн руб. Осенью 2025 года ООО стало подрядчиком по благоустройству детских и спортивных площадок в Чайковском (1,15 млн руб.) и обустройству спортивной площадки в Черняевском лесу в Перми (4,46 млн руб.).

