Алёна Бронникова На берегу Вишеры в Прикамье обустроят пляж Работы запланированы весной 2026 года Поделиться Твитнуть

В Прикамье в 2026 году планируют оборудовать место отдыха на берегу Вишеры в Красновишерске. К работам планируется приступить 14 апреля и завершить 20 мая. Ориентировочная площадь обустраиваемого участка рядом с улицами Победы и Лоскутова составит 1,9 тыс. кв. м.

Подрядчик обустроит входную зону, площадку для игры в пляжный волейбол, детскую игровую площадку, фотозону, установит биотуалеты, спасательную вышку и уложит деревянный настил. Входная зона будет состоять из конструкции входной группы, кабин для переодевания, контейнерной площадки и 15 шезлонгов, а также информационного столба и указателей.

Поскольку объект расположен в прибрежной зоне, устанавливаемые строения будут некапитальными, малые архитектурные формы — мобильными и разборными. Как сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, устанавливаемое оборудование будет ежегодно демонтироваться на зимний период. Стоимость благоустройства оценили в 4,9 млн руб. Исполнителя выберут 2 декабря.

Ранее сообщалось, что в с. Троица на берегу Сылвы в октябре официально открылась благоустроенная зона отдыха у воды. Пространство включает в себя парковку, раздевалки, биотуалеты, детскую и спортивную площадку, пляжные навесы. Территория также оборудована системой освещения, камерами наблюдения и постами для спасателей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.