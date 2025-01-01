В селе Троица под Пермью открыли благоустроенный пляж Зона отдыха располагает всей необходимой инфраструктурой Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В с. Троица Пермского муниципального округа на берегу Сылвы 7 октября официально открылась благоустроенная зона отдыха у воды, об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Ранее здесь находился обычный берег с площадкой для волейбола, а сейчас — полноценная рекреационная зона, идеально подходящая для отдыха с близкими, отметили власти.

фото: администрация Пермского МО

Пространство включает в себя парковку для автомобилей, раздевалки для желающих искупаться, биотуалеты, детскую и спортивную площадку, пляжные навесы и пр.

Территория также оборудована системой освещения, камерами наблюдения и постами для спасателей.

В администрации добавили, что данная зона отдыха на берегу реки — первый в районе проект, воплощенный в жизнь по губернаторской программе «Комфортный край».

