Пермский общественный транспорт перевёз 166 млн человек К ответственности привлекли почти 16 тысяч безбилетников

Константин Долгановский

Общий пассажиропоток пермского общественного транспорта за девять месяцев 2025 года составил 166,7 млн человек. Об итогах работы транспортной отрасли сообщается на сайте Пермской гордумы.

«Самым заметным изменением для пассажиров стало увеличение класса вместимости автобусов на ряде направлений и изменения маршрутной сети. Эти мероприятия направлены на более эффективное использование ресурсов транспортной системы, а также увеличение провозной способности маршрутной сети», — сообщили в пресс-службе представительного органа.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отметил, что проблему с периодическими поломками нового транспорта планируется решить в ближайшее время. В случае поломок и пробок диспетчеры принимают решение исходя из количества автобусов на линии. Так, маршрут могут укоротить или перенаправить транспорт в другую точку. В этом случае пассажир имеет право без дополнительной оплаты воспользоваться любым другим маршрутом.

Ранее сообщалось, что за безбилетный проезд в общественном транспорте за три квартала 2025 года к ответственности было привлечено 15,9 тыс. человек. Сумма взысканных штрафов составила 35 млн руб.

