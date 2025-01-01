С начала года в Перми поймали 15,8 тысяч безбилетников Их оштравовали на 35 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За первые три квартала этого года в Перми к ответственности привлеки 15 800 пассажиров, уклоняющихся от оплаты проезда, а в городской бюджет поступило 35 миллионов рублей в виде штрафных санкций. Такие данные привели в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

На минувшей неделе сотрудники «Гортранса» провели масштабную инспекцию общественного транспорта, который курсирует в Индустриальной районе Перми. В течение трех часов 21 октября было зафиксировано 57 случаев неоплаченного проезда.

В дептрансе пояснили, что выявленные 57 «зайцев» сопоставимы с половиной загрузки одного автобуса. Общая сумма штрафов, которую им предстоит выплатить в городскую казну, превышает 140 тыс. руб.

Неоплаченный проезд является прямым нарушением правовых норм и наносит вред финансовой устойчивости городской транспортной системы, отметили в дептрансе и добавили, что рейды в автобусах будут проводиться регулярно.

Чиновники призвали всех пермяков использовать проездные или транспортные карты, чтобы сэкономить на поездках на общественном транспорте.

