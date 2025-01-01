Алёна Бронникова Поставка серверов для системы оплаты парковок в Перми обойдётся в 25 млн рублей Подряд выиграла ростовская компания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем электронного аукциона на поставку серверного оборудования для информационной безопасности системы оплаты парковок в Перми стало ростовское ООО «Сигма». Об этом «Новому компаньону» сообщили в Минзакупок Прикамья.

Согласно данным сайта госзакупок, участие в конкурсе приняли две компании. Победителем был выбран участник, предложивший наименьшую цену. Контракт будет заключён на 25,2 млн руб. (-3,5% от начальной цены).

Ранее «Новый компаньон» писал, что подрядчик должен поставить девять серверов с двумя процессорами и минимальным объёмом оперативной памяти 8 ТБ. Поставка оборудования должна быть обеспечена до 19 декабря.

По информации Rusprofile, ООО «Сигма» основано в 2014 году и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания специализируется на оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. В прошлом году выручка составила 9,1 млн руб., чистая прибыль сократилась с 12,7 млн до 374 тыс. руб. Компания является участником системы государственных закупок, в качестве подрядчика выступила по 121 контракту на 313,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.