Алёна Бронникова Серверы для системы оплаты парковок в Перми оценили в 26 млн рублей Оборудование должно обеспечить информационную безопасность системы

Зарина Ситдикова

Поставку серверного оборудования для обеспечения информационной безопасности системы оплаты парковок в Перми оценили в 26,1 млн руб. Электронный аукцион разместил краевой центр организации закупок.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря. Итоги подведут 3 декабря.

Контракт будет заключён с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» и будет действовать до конца декабря. Поставка оборудования должна быть обеспечена до 19 декабря. Источник финансирования — бюджет Перми. Гарантийный срок на товар должен составлять 36 месяцев.

Исполнитель должен будет поставить три сервера с 16-ядерными процессорами, три сервера с 20-ядерными процессорами, три сервера с 12-ядерными процессорами. Максимальное количество процессоров в каждом — два, минимальный объём оперативной памяти — 8 ТБ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала года пермяки заплатили за парковки более 245 млн руб. За это время было вынесено более 149 тыс. постановлений о штрафах.

