Алёна Бронникова Определён подрядчик по благоустройству зоны отдыха у воды в Яйве Прикамья На участие в закупке заявки поступили от девяти компаний

В Александровском округе Прикамья подвели итоги электронного конкурса на обустройство места отдыха у воды в п. Яйва. По данным госзакупок, заявки на участие поступили от девяти компаний и индивидуальных предпринимателей, одна из них была отклонена.

По итогам оценок комиссии, в качестве подрядчика был выбран участник, набравший наибольшее количество баллов. Снижение начальной цены составило всего 0,05%, на 550 руб. Контракт заключён с ИП Дмитрием Бегуновым.

Напомним, подрядчик должен до 24 июня 2026 года обустроить пляж на южном берегу реки Яйвы по ул. Заводской в п. Яйва. Здесь появятся урны, скамейки, кабины для переодевания, спасательная вышка, детский игровой комплекс, площадка для игры в волейбол, фотозона, входная группа со стендом и указателями. Стоимость работ составляет почти 8,5 млн руб.

Согласно сведениям Checko, ИП Дмитрий Бегунов зарегистрирован в Перми в 2022 году. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, предприниматель зарегистрирован ещё в 31 категории ОКВЭД. Становился подрядчиком по пяти госзакупкам, связанным с благоустройством территорий и детских и спортивных площадок. Контракты заключались с управлением благоустройства Соликамского округа, отделом капстроительства Ординского округа и управлением капстроительства Добрянки на общую сумму 95,5 млн руб.

