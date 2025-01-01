Алёна Бронникова Благоустройство зоны отдыха у воды в Яйве Пермского края оценили в 8 млн рублей К работам приступят в следующем году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае будет выполнено благоустройство ещё одной зоны отдыха у воды в рамках регионального проекта «Комфортный край». Участок, где запланированы работы, находится на южном берегу реки Яйвы по ул. Заводской рабочего посёлка Яйва.

Подрядчика для выполнения работ администрация Александровского муниципального округа выберет 2 декабря. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила почти 8,5 млн руб. Финансирование будет осуществляться за счёт муниципального и краевого бюджетов.

Как указано в конкурсной документации, в состав работ входят планировка территории, устройство щебёночного покрытия, бортового камня, газона, деревянного настила, обустройство площадки для сбора ТКО, приобретение и монтаж туалетов, перголы, малых архитектурных форм. В частности, на пляже появятся урны, скамейки, кабины для переодевания, спасательная вышка, детский игровой комплекс, площадка для игры в волейбол, фотозона, входная группа со стендом и указателями.

Срок выполнения работ — с 15 марта по 24 июня 2026 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Ранее администрация Красновишерского округа также объявила конкурс на поиск подрядчика по оборудованию места отдыха на берегу Вишеры. Стоимость работ оценили в 4,9 млн руб. К работам планируется приступить 14 апреля и завершить 20 мая.

