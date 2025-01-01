В декабре Пермскому зоопарку передадут ямальских овцебыков Ведутся переговоры о передаче амурских тигров и гималайского медведя Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском зоопарке появятся ямальские овцебыки. Как сообщает краевое минприроды, обитателей природного парка «Ингилор» Ямал передаст в середине декабря. В ведомстве заверили, что все связанные с транспортировкой животных процедуры пройдут под строгим контролем специалистов.

«Животные будут доставлены в Пермь на машинах, обеспечивающих комфорт и безопасность во время пути. На протяжении всей поездки за их состоянием будут наблюдать представители Пермского зоопарка. Для овцебыков в зоопарке уже подготовлен просторный вольер площадью более 700 кв. м с естественным грунтом и специальными чесалками», — рассказали в пресс-службе минприроды Прикамья.

Руководители ведомства и Пермского зоопарка также ведут переговоры с Дальневосточным федеральным округом о передаче Перми амурских тигров и молодого самца гималайского медведя для сохранения популяции животных редких и исчезающих видов.

О том, что в Пермском зоопарке планируется разместить овцебыков, «Новый компаньон» сообщал летом. Коллекция также может пополниться жирафами, гиенами, гиеновидными собаками, красными фламинго и ибисами.

Правительство Ямала отметило также, что программа по восстановлению исторического ареала овцебыков началась в 1997 году. Правильный уход помог увеличить количество животных и без вреда для популяции отправлять часть особей за пределы округа. В вольерном комплексе «Ингилора» сейчас содержится 125 особей, за пределами, по оценкам учёных, — более 200.

